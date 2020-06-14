Соловьев оценил слова Трампа о завершении «эры бесконечных войн»

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14 июня 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон завершает «эру бесконечных войн».

Соловьев сомневается, что Трамп был искренним, говоря слова о завершении вмешательства в чужие конфликты.

«Обычно после таких заявлений и начинается…», - отметил он.

Соловьев также задался вопросом, говорят ли действия американского лидера о том, что он «сломался».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не хотят участвовать в разрешении «древних» конфликтов далеких стран. По его словам, это не входит в обязанности американских военных.

Соловьев резко отреагировал на видеообращение Ефремова.