Соловьев нашел нарушения закона в записи обращения Ефремова

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14 июня 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видеообращение с извинениями после смертельного ДТП актера Михаила Ефремова. По его словам, артист мог нарушить домашний арест для проведения съемки.

«Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?» - высказал он.

Ранее психологи описали поведения Михаила Ефремова во время обращения к семье погибшего.

При этом родственники Сергея Захарова отказались принимать финансовую поддержку и извинения актера и хотят добиться справедливого решения суда.