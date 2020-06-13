Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении

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13 июня 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Психологи изучили видеообращение актёра Михаила Ефремова, в котором он просит прощения у семьи погибшего за аварию в нетрезвом состоянии. В ролике артист говорит, что готов помочь вдове материально и попытаться искупить свою вину.

Психотерапевт Евгений Фомин считает, что у Ефремова заметны признаки посттравматического стрессового расстройства, а также выраженное чувство вины и подавленности.

А вот психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров уверен, что актер просто хорошо «сыграл» текст. По его словам, вся речь была сказана без единой запинки, поэтому ему «с трудом» верится в искренность Ефремова. Он отметил, что обратил внимание на его интонацию, придыхания, паузы и повороты головы.

"Если мы возьмем любого из нас, кто говорит о каких-то печальных для себя ситуациях, о которых он сожалеет, которые эмоционально для него значимы, то у него в процессе меняется интонация голоса. Если мы посмотрим, то у Ефремова она вообще не менялась", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в ДТП Захарова оценила видеообращение Ефремова.