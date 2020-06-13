В Латвии разгорелся скандал из-за черного мороженого

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13 июня 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Черное мороженое, фото соцсети

Один из латвийских производителей мороженого (Rujienas saldejums) назвал свою продукцию «Blacky» и тем самым вызвал ажиотаж у некоторых политиков.

Член партии «Для развития. За!» Айя Ингрида Абене публично выразила возмущение и пристыдила предприятие. За что? За столь расистское название.

Теперь предприятие думает, как решить этот «сложный» вопрос.

Что же думают местные жители по данному поводу?

Они не усматривают в названии черносмородинового мороженого ничего расистского.

Анда: «Мороженое просто черного цвета. И другие производители выпускают сладости черного цвета. Есть и белые, красные, желтые. Я не понимаю… Абсурд».

Владимир: «Так можно дойти и до ручки, простите. Может из лексикона уберем слово «черный»?»

Лилита: «Всегда найдутся люди, которые будут недовольны. Нужно дописать, что это просто цвет мороженого».

Что конкретно сказала член партии г-жа Абене?

«Вам на самом деле не пришло в голову спросить у кого-нибудь англоговорящего о пригодности названия? Кто несет ответственность за маркетинг? Стыд! Если что-то понимаете из нюансов английского языка, то речь идет о том, что слово «черный» - обозначение. Слово «black» -обозначение, а слово «blacky» - существительное, и оно негативное и дискриминирующее, а также расистское».

Представитель предприятия по производству мороженого Игорь Миезис так отреагировал на слова г-жи Абене: «В одной большой и могущественной стране это слово с двойным значением. Мы перед этим посмотрели, что в Европе такое название используют довольно широко».

Что будет дальше с названием «многострадального» мороженого? Покажет время…