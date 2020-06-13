Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России

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13 июня 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Иван Макеев/globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, когда в Россия подошла к пико заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Своим мнением она поделилась в ходе брифинга на телеканале 360.

«11 мая мы с вами уже выходили из нерабочих дней, и постепенно регионы начинали снимать ограничительные мероприятия. Это был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», - пояснила она.

Голикова отметила, что суточный прирост новых случаев, начиная с марта, сократился в 16 раз. По ее словам, сегодня он составляет 1,7-1,8% в среднем по стране.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что снимать карантинные мероприятия еще рано.