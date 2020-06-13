В России выявлено более 8,7 тысяч случаев коронавируса

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13 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Xinhua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 520 129 в 85 регионах. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

«За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни … полностью выздоровел 5 271 человек», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве – 1493, Московской области – 725, Санкт-Петербурге – 262, Свердловской области – 245 и Воронежской области – 228.

Ранее биолог перечислила «скрытые» признаки коронавируса.