Биолог перечислила «скрытые» признаки коронавируса

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13 июня 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова назвала осложнения, которые заболевший новой коронавирусной инфекцией может даже не заметить. По ее словам, это может быть сокращение объема легких и ухудшение функции почек.

«В основном "бессимптомники" - это молодежь, и они не попадают во внимание врачей … Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими … Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», - пояснила она.

Баранова добавила, что стереометрия была бы наиболее эффективна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была возможность сравнить размер легких.

Биолог отметила, что определить нарушение функции почек позволит сдача крови на клубочковую фильтрацию.

Баранова также призвала беременных не заниматься специальной проверкой органов на симптомы коронавируса, потому что безопаснее ограничить контакты с окружающими.

Назван смертельно опасный симптом коронавируса у молодых людей.