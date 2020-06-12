Глава Минздрава оценил влияние жары на COVID-19

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12 июня 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:прогулка, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, влияет ли жаркая погода на распространение новой коронавирусной инфекции. Отвечая на вопрос, глава ведомства сослался на данные зарубежных стран.

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции»,- высказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 24».

Ранее Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал, как жара влияет на активность распространения коронавируса нового типа.

Онищенко оценил снятие режима самоизоляции для всех категорий граждан.