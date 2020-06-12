В Минздраве рассказали, как жаркая погода влияет на распространение коронавируса

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12 июня 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

лето в Москве, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса нового типа. Ранее во многих регионах РФ установилась жаркая погода.

Николай Брико отметил, что ультрафиолет действует на вирус губительно, однако распространение заболевания может и не замедлиться, поскольку на течение болезни влияют многие факторы. Об этом свидетельствует ситуация в странах Южной Америки и других государствах, где высокая температура, однако люди все равно заболевают.



Эпидемиолог отметил, что при соблюдении гражданами ограничительных мер, уже в июне может наступить обратная фаза пандемии и возникнуть снижение заболеваемости.