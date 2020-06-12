Онищенко объяснил, кому с «осторожностью» стоит выходить из самоизоляции

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12 июня 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: прогулка, pixabay.com

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил снятие режима самоизоляции для всех категорий граждан. При этом он подчеркнул, что не всем людям следует «стремительно» покидать свои жилища, особенно в длинные выходные.

«Прежде всего, конечно, в Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Даже хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас они будут три дня сидеть на солнцепёке. Нужно воздержаться. Особенно тем, у кого есть сопутствующие заболевания», - высказал он RT.

Онищенко отметил, что пожилым людям и так называемой группе риска необходимо соблюдать меры предосторожности. По его словам, им не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и «втягиваться в этот процесс осторожно с оглядкой как с точки зрения физической активности, так и с точки зрения пребывания на солнце».

Эксперт считает, что единовременный выход большинства людей на улицы без соблюдения мер предосторожности в выходные может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Напомним, что 12 июня страна отмечает День России, граждан ждут долгие выходные.