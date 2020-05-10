У россиян ожидаются длинные выходные в этом году летом

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10 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Производственный календарь, фото: naimtruda.com/

Работающих россиян в 2020 году ожидают длинные выходные летом. Три выходных дня будут к празднованию Дня России. Согласно производственному календарю, в этом году праздник отмечается 12 июня. Этот день выпадает на пятницу.

В связи с этим россияне будут отдыхать три дня, с пятницы по воскресенье, 14 июня. В четверг, 11 июня, рабочий день будет сокращённым на один час.

Потом еще осенью будет выходной день посреди недели. 4 ноября отмечается День народного единства. Этот праздник в 2020 году выпадет на среду. Соответственно, среда, 4 ноября - праздничный выходной. Вторник накануне - сокращенный рабочий день.