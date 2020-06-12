В квартиру Ефремова пришла полиция

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В квартиру актера Михаила Ефремова в Плотниковом переулке, где он находится под домашним арестом, сегодня пришла полиция. В сетях появились фото, распространенные телеграм-каналами, как Ефремов испуганно смотрит на сотрудников правоохранительных органов из приоткрытой двери.

Вероятно, полицейские пришли проверить, соблюдает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста.

Актер помещен под арест до 9 августа, он должен находится в квартире. Возможно, правоохранители сомневаются, выполнит ли артист все условия домашнего ареста.

В минувшую пятницу Ефремов провел пять часов на допросе. Пока его не было, в квартиру заходила актриса Рената Литвинова. Она переживает за Михаила и его дочь Анну Марию, крестной которой является.

Ефремов обвиняется в совершении пьяного ДТП, в результате которого погиб мужчина из Рязани Сергей Захаров.