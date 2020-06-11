Минздрав: в России возможен формат чередования карантина и его отмены

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11 июня 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

В России в случае ухудшения ситуации с COVID-19 возможен формат чередования карантина и его отмены, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что могут вводиться разные режимы.

Например, когда ограничения вводятся только в выходные дни.

Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести", отвечая на уточняющий вопрос о том, возможен ли такой формат в России, когда будет чередоваться введение карантина и его отмена, сказал: "Конечно, возможен".

Сроки отмены мер, введенных в Москве из-за коронавируса, могут еще перенести. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в этом году, в связи с ситуацией с коронавирусом, начать вакцинацию от сезонного гриппа планируют раньше обычного - уже в августе.