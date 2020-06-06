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Мурашко сообщил, когда может начаться вакцинация от гриппа в России

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко сообщил, когда может начаться вакцинация от гриппа в России
Михаил Мурашко, фото: roszdravnadzor.ru/via Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в этом году, в связи с ситуацией с коронавирусом, начать вакцинацию от сезонного гриппа планируют раньше обычного - уже в августе.

Вакцина против гриппа уже производится. Правительство РФ подготовило нормативные документы, которые необходимы для заключения всех договоров на поставку вакцины. "Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" в субботу.

Иммунолог назвал условие вакцинации от коронавируса и предложил штрафовать при отказе.

НС

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