Иммунолог назвал условие вакцинации от коронавируса и предложил штрафовать при отказе

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4 июня 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва"

вакцинация, фото: pixabay.com

Россиян нужно прививать не только от COVID-19, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. Перед вакцинацией, необходимо проверить иммунитет с помощью общего анализа крови.

Если в анализе есть отклонения, то прививку делать не стоит, а если все в пределах нормы, то отказываться от вакцинации не нужно.

Болибок добавил, что такой анализ можно делать при ежегодной диспансеризации, и выступил с предложением ввести штраф за отказ от ее прохождения, как в Германии, в размере месячного оклада. "Наш народ попробуйте как-то по-другому заставить", — считает иммунолог.

Вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.