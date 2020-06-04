Иммунолог назвал условие вакцинации от коронавируса и предложил штрафовать при отказе

Россиян нужно прививать не только от COVID-19, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. Перед вакцинацией, необходимо проверить иммунитет с помощью общего анализа крови.
Если в анализе есть отклонения, то прививку делать не стоит, а если все в пределах нормы, то отказываться от вакцинации не нужно.
Болибок добавил, что такой анализ можно делать при ежегодной диспансеризации, и выступил с предложением ввести штраф за отказ от ее прохождения, как в Германии, в размере месячного оклада. "Наш народ попробуйте как-то по-другому заставить", — считает иммунолог.
Вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.