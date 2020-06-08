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Сроки снятия ограничений в Москве могут быть сдвинуты

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Сроки снятия ограничений в Москве могут быть сдвинуты
самоизоляция, фото: pixabay.com

Сроки отмены мер, введенных в Москве из-за коронавируса, могут еще перенести. Об этом сообщается на сайте мэрии. Сроки могут быть изменены в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что со вторника, 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска, а также график прогулок. Градоначальник отметил, что эти меры помогли избежать «взрывного характера пандемии».

С 23 июня будут сняты ограничения на использование объектов общественной инфраструктуры.

НС

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