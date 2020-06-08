С 23 июня снимут ограничения с элементов общественной инфраструктуры

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8 июня 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: прогулка в парке, Roman Denisov/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23 июня будут сняты ограничения на использование объектов общественной инфраструктуры. Соответствующую информацию градоначальник разместил в своем блоге.

«Детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», - уточнил он.

При этом, несмотря на отмену самоизоляция, пропусков и графика прогулок, Собянин призвал сохранять режим самосохранения и не забывать, что «борьба с коронавирусом еще не окончена».

Ранее мэр Москвы сообщил о поэтапном открытии ряда организаций, в том числе парикмахерских и салонов красоты.