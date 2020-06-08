В Москве назвали даты открытия сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты и фитнесс-клубов

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8 июня 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: дезинфекция улицы, Иван Макеев/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поэтапном открытии ряда организаций, в том числе парикмахерских и салонов красоты. Соответствующую информацию градоначальник разместил в своем блоге.

«С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству», - говорится в заявлении мэра.

При этом он отметил, что с 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – кафе и рестораны. Кроме того, с 23 июня планируют открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, пояснил Собянин.