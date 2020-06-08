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Собянин подтвердил отмену самоизоляции, пропусков и графика прогулок с 9 июня

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин подтвердил отмену самоизоляции, пропусков и графика прогулок с 9 июня
Москва. Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что со вторника, 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска, а также график прогулок. Градоначальник отметил, что эти меры помогли избежать «взрывного характера пандемии».

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад… Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», - сказал Собянин.

Он добавил, что с каждым днем в городе диагностируется все меньше случаев заражения коронавирусом, а из больниц выписывают больше людей, чем туда поступает.

АБ

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