Общественная палата: 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок

Председатель Общественной палаты Москвы в понедельник сделал важное заявление. По его словам, режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок отменят в Москве со вторника, 9 июня.
В рамках дистанционного заседания Общественной палаты Москвы, которое состоялось 8 июня, ее председатель Константин Ремчуков заявил, что уже с завтрашнего дня москвичи смогут выйти из режима самоизоляции. Кроме того, больше не будут действовать пропускной режим и график прогулок.
Летние веранды кафе в столице России откроются с 16 июня.