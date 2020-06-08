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Общественная палата: 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Общественная палата: 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок
проверка пропуска в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Общественной палаты Москвы в понедельник сделал важное заявление. По его словам, режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок отменят в Москве со вторника, 9 июня.

В рамках дистанционного заседания Общественной палаты Москвы, которое состоялось 8 июня, ее председатель Константин Ремчуков заявил, что уже с завтрашнего дня москвичи смогут выйти из режима самоизоляции. Кроме того, больше не будут действовать пропускной режим и график прогулок.

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ЕТ

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