Гостиницы и рестораны возобновили работу в Грузии

В Грузии с понедельника, 8 июня, возобновили работу гостиницы, рестораны и пункты обмена валют, которые ранее были закрыты из-за распространения на территории страны коронавируса нового типа.
Восстановлена также работа междугороднего транспорта внутри Грузии.
Ранее работу возобновили рестораны с террасами и общественный транспорт внутри городов. Кроме того, открылись торговые центры, рынки и магазины.
Напомним, на территории Грузии выявлено 810 случаев заражения COVID-19, скончались 13 человек, выздоровели 683 пациента.