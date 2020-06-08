Гостиницы и рестораны возобновили работу в Грузии

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8 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кафе, pixabay.com

В Грузии с понедельника, 8 июня, возобновили работу гостиницы, рестораны и пункты обмена валют, которые ранее были закрыты из-за распространения на территории страны коронавируса нового типа.

Восстановлена также работа междугороднего транспорта внутри Грузии.

Ранее работу возобновили рестораны с террасами и общественный транспорт внутри городов. Кроме того, открылись торговые центры, рынки и магазины.

Напомним, на территории Грузии выявлено 810 случаев заражения COVID-19, скончались 13 человек, выздоровели 683 пациента.