Семья Захарова не возьмет ни копейки от Ефремова

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11 июня 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

инстаграм Александра Добровинского

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сделал заявление по поводу предложенной помощи.

«Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им», — сообщил адвокат. Добровинский рассказал, что до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не позвонил и не принес извинений семье погибшего Захарова.

Иван Охлобыстин, актер и православный священник, временно отстраненный от служения, после ДТП с участием Михаила Ефремова написал пост в соцсети, который назвал "Проповедь", сообщив о гибели двух человек.