Дочь Ефремова объяснила появление аккаунта с номером отца в Telegram

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11 июня 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию, что сегодня в мессенджере Telegram был зарегистрирован ее отец. Сообщение об этом пришло тем, у кого в контактах был записан телефон актера.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», – написала девушка в Twitter.

Анна Мария предположила, что телефон Ефремова сейчас находится либо у его менеджера, либо у жены. По ее словам, регистрацию отца в Telegram можно объяснить именно этим.

Сергея Захарова, погибшего после ДТП с Ефремовым, похоронили сегодня в родном селе под Рязанью.