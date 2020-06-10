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В Москве назвали сроки планового перехода к нормальной жизни

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве назвали сроки планового перехода к нормальной жизни
фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что определён срок планового перехода из режима самоизоляции в столице к нормальной жизни.

«Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят», - высказал он.

По его словам, уже можно поэтапно переходить к нормальной жизни, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшие сутки на территории Москвы зарегистрировали 1 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее эпидемиолог назвала периоды максимальной заразности основных источников COVID-19.

БА

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