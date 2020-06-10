В Москве зарегистрировали 1195 новых случаев заражения коронавирусом

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10 июня 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Kay Nietfeld/dpa

Утром в среду, 10 июня, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что за прошедшие сутки на территории Москвы зарегистрировали 1 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зафиксировано в Москве. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 313. 304 человека заболели в Нижегородской области, 284 – в Свердловской области, 242 – в Воронежской области.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории России зарегистрировали 8 404 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.