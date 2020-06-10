В России выявили 8 404 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 8 404 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи инфицирования COVID-19 были выявлены за минувшие 24 часа в 83 регионах страны. У 2 924 новых пациентов нет каких-либо клинических проявлений заболевания.
В оперштабе также уточнили, что с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировали 493 657 случаев заражения в 85 регионах.