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WP: в ряде американских штатов резко увеличилось число госпитализированных с COVID-19

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

WP: в ряде американских штатов резко увеличилось число госпитализированных с COVID-19
лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

Издание The Washington Post во вторник сообщило, что в некоторых американских штатах за прошедшие две недели количество госпитализированных с коронавирусом нового типа пациентов резко увеличилось.

Уточняется, что речь идет о Северной Каролине, Южной Каролине, Техасе, Калифорнии, Арканзасе, Орегоне, Миссисипи, Юте и Аризоне.

В частности, на территории штата Техас, власти которого одними из первых в США начали смягчать введенные ранее из-за COVID-19 ограничения, с 25 мая количество случаев заражения увеличилось на 36%, в настоящий момент в больницах находится рекордное число пациентов с коронавирусом – 2 056 человек. В Арканзасе число госпитализаций за две недели и вовсе увеличилось на 88%.

Ранее Университет Джонса Хопкинса зарегистрировал в Соединенных Штатах более 1,9 млн случаев заболевания коронавирусом.

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