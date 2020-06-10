Милонов считает, что культура РФ слишком великая, чтобы «пачкать» ее такими, как Ефремов

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10 июня 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Виталий Милонов, сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с аварией, виновником которой является Заслуженный артист России Михаил Ефремов. ДТП произошло в ночь на 9 июня в центре Москвы и повлекло за собой смерть человека.

«Никакой это не несчастный случай … Ефремов сел пьяным за руль, прекрасно понимая, чем это заканчивается, и что это недопустимо. Он алкоголик со стажем и неоднократно попадал в неловкие ситуации до этого, потому что не может удержаться от пьянки. Вчера он перешел грань, которая называется допустимой, и совершил убийство - по-другому это не назвать. Теперь он должен не меньше, не больше, а четко по закону отвечать … он известная личность, если он избежит наказания, то пьяные гопники по всей стране будут равняться на него», - высказал он.

Милонов считает, что актера сейчас начнут выгораживать и отмазывать «влиятельные друзья либералы, в том числе и во властных структурах». По его словам, решение суда должно быть строгим и справедливым.

«Наша культура слишком великая, чтобы пачкать ее подобного рода личностями», - заключил он.

Ранее Милонов призвал лишить российского актера Михаила Ефремова всех ролей и званий.