Опубликовано видео, как Ефремов расплакался в зале суда

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10 июня 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с заседания в зале Таганского суда в Москве, куда накануне доставили виновного в «пьяном» ДТП актера Михаила Ефремова. Артисту выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.

Однако источники, ведущие трансляцию из зала суда, утверждают, что Михаил Ефремов заплакал во время заседания. На опубликованных кадрах видно, как актера поместили в «клетку», где он сидит с опущенной головой и периодическим кивает во время вопросов судьи.

Ранее ГУ МВД по Москве опубликовало видео опроса актера Михаила Ефремова после ДТП.

Кроме того, актер Александр Панкратов-Черный, комментируя аварию, отметил, что Ефремов никогда не пил в одиночку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⭐️Новости звезд (@novosti__zvezd) 9 Июн 2020 в 11:11 PDT