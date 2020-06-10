Опубликовано видео, как Ефремов расплакался в зале суда

СМИ опубликовали видео с заседания в зале Таганского суда в Москве, куда накануне доставили виновного в «пьяном» ДТП актера Михаила Ефремова. Артисту выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.
Однако источники, ведущие трансляцию из зала суда, утверждают, что Михаил Ефремов заплакал во время заседания. На опубликованных кадрах видно, как актера поместили в «клетку», где он сидит с опущенной головой и периодическим кивает во время вопросов судьи.
Ранее ГУ МВД по Москве опубликовало видео опроса актера Михаила Ефремова после ДТП.
Кроме того, актер Александр Панкратов-Черный, комментируя аварию, отметил, что Ефремов никогда не пил в одиночку.
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