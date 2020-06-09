Когда Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции

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9 июня 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Дагестан после 15 июня будет поэтапно выходить из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики в Instagram.

Сегодня в Махачкале прошло заседание оперативного штаба, в ходе которого обсуждался вопрос выхода региона из режима самоизоляции. В регионе идет снижение интенсивности эпидемического процесса, отметил руководитель управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Но пока есть очаговое распространение заболевания, поэтому в настоящий мсомент первый этап снятия ограничений невозможен.

В Дагестане в отношении троих местных жителей возбуждены уголовные дела за распространение фейковой информации, касающейся распространения коронавирусной инфекции COVID-19.