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9 июня 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола. Жители вышли на улицы с требованием прекратить произвол силовиков и наказать виновных.

В поселке Манас произошла потасовка местных жителей с сотрудниками полиции. На одном из кадров можно заметить, как правоохранитель бьет старика в затылок - после того, как видео задержания распространилось в соцсетях, народ стал собираться, чтобы выразить недовольство сотрудниками правохранительных органов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LIFE \Жизнь ДАГЕСТАН а/ ЛАЙФ (@lifedagestan) 9 Июн 2020 в 3:08 PDT

Из-за беспорядков силовики перекрыли федеральную трассу, сообщает канал "Readovka"