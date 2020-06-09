В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола. Жители вышли на улицы с требованием прекратить произвол силовиков и наказать виновных.
В поселке Манас произошла потасовка местных жителей с сотрудниками полиции. На одном из кадров можно заметить, как правоохранитель бьет старика в затылок - после того, как видео задержания распространилось в соцсетях, народ стал собираться, чтобы выразить недовольство сотрудниками правохранительных органов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Из-за беспорядков силовики перекрыли федеральную трассу, сообщает канал "Readovka"