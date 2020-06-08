СК в Дагестане возбудил три уголовных дела из-за фейка о «распылении коронавируса»

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8 июня 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль СК, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Дагестане в отношении троих местных жителей возбуждены уголовные дела за распространение фейковой информации, касающейся распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые при помощи мобильных телефонов в группе мессенджера WhatsApp распространили информацию, будто в Буйнакске и Карабудахкентском районе Дагестана органы государственной власти распыляли с вертолетов COVID-19, что привело к смерти людей и животных, говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Дагестану. Три гражданина могут лишиться свободы на срок до 3 лет.

В Дагестане на 8 июня зафиксировано 5970 случаев заражения коронавирусом, 308 человек скончались.



Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему в Дагестане случилась вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Журналистка рассказала, что проведенное расследование указывает на большое количество дезинформации, согласно которой COVID-19 – это фейк.