Адвокат считает, что Ефремов сядет в тюрьму за ДТП в пьяном виде

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9 июня 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: наручники, pixabay.com

Адвокат, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов уверен, что у виновного в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова нет другого выхода, как отсидеть положенный срок в тюрьме. Известно, что авария произошла минувшей ночью в центре Москвы.

«То, что человек пьет – не облегчающее, а отягчающее обстоятельство. Если будет доказано, что он алкоголик, это никак не повлияет на срок. Все думают, что если признаться в пьянстве, дают меньше. А дадут больше. Никого не интересует, был он алкоголиком, или это был один случайный раз», - высказал он в программе «Время покажет».

Кирьянов отметил, что сейчас будет обсуждаться только длительность тюремного срока по статье 264 УК РФ – от 5 до 12 лет. А вот, комментируя шансы Ефремова облегчить наказание или вовсе его избежать за счет денег или влиятельных связей, адвокат заявил, что в данной ситуации это ничего не даст.

«Судья должен будет определить наказание в этом промежутке – от 5 до 12», - заключил он.

Ранее эксперты объяснили, сможет ли Ефремов избежать наказания за ДТП.