Сможет ли Ефремов избежать наказания за ДТП, объяснили эксперты

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9 июня 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Эксперты предложили несколько сценариев развития событий после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель второго транспортного средства. Известно, что авария произошла минувшей ночью в центре Москвы.

«Не хочется подсказывать, конечно, варианты. Но возможность избежать полной ответственности есть. Сейчас проведут автотехническую экспертизу, которая установит, что у автомобиля было пробито колесо, из-за чего он потерял управление», - поделился бывший оперуполномоченный уголовного розыска Игорь Гришаков.

Однако это не исключает того, что актер ответит за вождение в нетрезвом состоянии, но наказания за само ДТП избежит, уточнил он. По его словам, многое еще зависит от того, где будут рассматривать дело Ефремова.

«Ефремову необходимо просить прощение, каяться, возмещать вред родственникам погибшего, однозначно. Это все будет учитываться в суде … Не исключаю, что у актера при таких раскладах будет реальный срок. Что же касается родственников погибшего, то я на их месте, просила бы не меньше 5 миллионов», - высказала адвокат Оксана Михалкина, отметив, что перспективы у актера «неважные».

Эксперт напомнила, что семья потеряла кормильца.

Ранее племянница водителя автофургона, в который врезался актер, назвала аварию «настоящим преднамеренным убийством».