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В мэрии столицы рассказали о порядке возвращения сотрудников в офис

, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

В мэрии столицы рассказали о порядке возвращения сотрудников в офис
офис, pixabay.com

Решение о переводе сотрудников с удаленного места работы в офис принимают сами работодатели. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Это отражено в указе Сергея Собянина от 5 марта.

Пенькова напомнила о рекомендациях о том, чтобы максимальное количество сотрудников работали дистанционно.

Режим самоизоляции и пропусков, введенный в столице Российской Федерации в связи с распространением коронавируса, отменяется на территории города с завтрашнего дня, 9 июня. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Но сроки отмены мер, введенных в Москве из-за коронавируса, могут еще перенести.

НС

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