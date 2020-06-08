Профсоюзы оценили предложение о почасовой оплате труда

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8 июня 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

деньги, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Минимальная сумма 150 руб. в час для оплаты труда работников на срочном договоре, предложенная ЛДПР, не является достаточной. Об этом заявил председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

"В нашем профсоюзе есть эти срочные договора, они оформляются в основном с людьми, которые приезжают к нам из ближнего зарубежья. Я считаю, что адекватная средняя заработная плата по всем отраслям должна сейчас составлять 50 тыс. руб., то есть примерно 250 руб. в час", — заявил он.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховницкий считает срочные договоры в его сфере неуместными. Можно их использовать, только когда надо заменить временно нетрудоспособного сотрудника. При этом минимальная сумма оплаты труда в час в сфере образования, по мнению Луховицкого, должна составлять около 400-500 рублей в час.

Согласен со своими коллегами и председатель профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин. "В нашей сфере сумма должна составлять не менее 250 руб. за вычетом расходов. В целом я эту инициативу поддерживаю, потому что надо хотя бы с чего-то начинать", — считает он.

В ЛДПР предложили установить с начала следующего года почасовую оплату труда для тех, кто работает по срочным договорам и на неполный день. Час работы должен будет стоить не менее 150 рублей.

Сенатор Валерий Рязанский объяснил, что в российском правительстве эта тема обсуждается далеко не первый год. Однако сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции, последовавшего за ней кризиса и изменений условий труда появились все предпосылки для того, чтобы снова вернуться к обсуждению законопроекта.