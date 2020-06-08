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В Совфеде предположили, могут ли принять законопроект о почасовой оплате труда

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде предположили, могут ли принять законопроект о почасовой оплате труда
Совет Федерации. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В Совфеде прокомментировали идею установить в России минимальный почасовой размер оплаты труда. Сенатор Валерий Рязанский рассказал, как долго ведутся обсуждения и какова вероятность, что сейчас закон будет принят.

Рязанский объяснил, что в российском правительстве эта тема обсуждается далеко не первый год. Однако сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции, последовавшего за ней кризиса и изменений условий труда появились все предпосылки для того, чтобы снова вернуться к обсуждению законопроекта.

«Вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18, наверное, лет, а может, и больше. Сейчас... ситуация на рынке труда достаточно серьёзно видоизменится… вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений», - считает сенатор.

АБ

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