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В Госдуме объяснили, почему так важно важно установить почасовую оплату труда

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме объяснили, почему так важно важно установить почасовую оплату труда
Деньги. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Андрей Свинцов объяснил, почему в России важно принять законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда. Он отметил, что этот вопрос поднимается не в первый раз.

«Мы постоянно говорим о том, что минимальный размер оплаты труда слишком маленький, особенно в условиях, когда огромное количество людей перешли на удалённое рабочее место... Миллионы людей находятся в подвешенном состоянии. То есть они юридически, может, потеряли работу, но тем не менее продолжают трудиться», - рассказал о ситуации Свинцов.

Он заявил, что в целях защиты прав работников должна быть введена минимальная оплата одного часа работы. На сегодняшний день она составляет от 60 до 90 рублей.

АБ

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