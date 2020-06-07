В некоторые столичные парки вход сегодня временно закрыт

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7 июня 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Царицыно, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Некоторые столичные парки временно закрыли свои входы из-за большого количества людей, сообщает телеграм-канал "Московские новости". Отмечается, что не все желающие погулять имеют маски и перчатки.

Закрыт вход в парк Царицыно. Люди ожидают своей очереди на площади перед входом в парк. Такая же ситуация наблюдается перед входом в парк им.Горького.

С 1 июня в столице начался новый этап снятия ограничений, которые ввели из­-за пандемии коронавируса. Разрешили прогулки по графику, занятия спортом на улице в средствах защиты. Также открыли парки и некоторые непродовольственные магазины.

Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы объяснил, почему Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно».