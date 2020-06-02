Столица постепенно снимает ограничения

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Москвичам разрешили прогулки, фото соцсети

С 1 июня в столице начался новый этап снятия ограничений, которые ввели из-­за пандемии коронавируса. Разрешили прогулки по графику, занятия спортом на улице в средствах защиты. Также открыли парки и некоторые непродовольственные магазины. Но ограничения ещё остаются. И для этого есть веские причины.

Коронавирус охватил весь мир. Количество инфицированных растёт, а вакцину от нового заболевания пока не придумали. Многие страны ввели режим ЧС или карантин, чтобы избежать огромного числа заражённых. Сейчас некоторые государства постепенно снимают ограничения, Москва – не исключение. Но говорить о том, что опасность миновала, ещё рано. По-прежнему нужно соблюдать дистанцию, а также носить медицинскую маску и перчатки.

Прогулки и занятия спортом на улице в столице разрешили с 1 июня до 14­-го включительно в порядке эксперимента. Московские парки открыли, на дорожки уже нанесли разметки. Но пользоваться лавочками, беседками, спортивными и детскими площадками пока нельзя. Если на территории будет большое количество людей, вход для посетителей может быть ограничен. Оно и понятно: если разрешить посещать парки всем желающим, в Москве снова будут переполненные больницы, а режим всеобщей самоизоляции продлят.

Спортом можно заниматься с 5 до 9 утра ежедневно, но строго в перчатках и масках. Тренер Павел Кондрашёв рассказал Агентству городских новостей «Москва», что со средствами защиты тренироваться сложно, но таковы меры безопасности. Главное – наблюдать за своим самочувствием. Также эксперт посоветовал на время отказаться от длительных пробежек.

Что касается прогулок, то для жителей каждого дома есть своё расписание. Разрешено гулять с 9 утра до 21 вечера. Однако не более трёх раз в неделю: два в будни, один – в выходной. Врач инфекционист Ирина Иванова заявила, что расписание прогулок поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. По её словам, график может показаться странным на первый взгляд, но только так получится избежать большого скопления людей в одном месте. Эксперт напомнила, что важно соблюдать дистанцию, так как инфекция передаётся воздушно капельным путём.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже одобрил частичное снятие ограничений. По мнению учёного, люди устали от карантина, пора постепенно его отменять. Но, как говорится, без резких движений, чтобы не увеличить количество заражённых.

К слову, инфицированных в столице немало. Поэтому, чтобы облегчить работу врачам, стоит соблюсти все введённые профилактические меры. «В больнице, где я работаю, всё ещё много тяжелобольных пациентов. Заболеваемость и смертность в столице всё ещё высокие. Если сейчас всем выйти на улицу, то будет ещё один скачок, и далеко не в светлое будущее. Сейчас нет ни вакцины, ни коллективного иммунитета. Вирус всё ещё силён и крайне опасен. Любой чих или зевок бессимптомного носителя в час пик могут стать для некоторых людей фатальными», – пишет автор Telegram канала «Записки врача».

Ограничения на прогулки ввели не только в Москве. Меры есть и в нескольких странах Европы. Штрафы за отсутствие маски, кстати, тоже. Например, власти Испании ещё с начала мая сделали расписание прогулок на улице. Так, с 6 до 10 часов утра и с 20 до 23 часов могут заниматься спортом на свежем воздухе те, кому от 14 до 70 лет. Людям старше 70 разрешили гулять с 10 до 12 и с 19 до 20 часов. У детей до 14 лет есть время с 12 до 19 часов.

В Италии по-прежнему просят соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то что в стране с 4 мая можно заниматься спортом на улице и передвигаться в границах регионов, ношение маски никто не отменял.

Во Франции в метро люди обязательно показывают документ, подтверждающий место работы с указанием времени поездки. Свидетельство проверяют в определённые часы – 6:30–10:30 и 15:30–19:30. В стране также строго носят маски, тот, кто передвигается без средств защиты, должен оплатить штраф.

По поводу частичного снятия ограничений в Москве высказались известные певцы и телеведущие. Они призвали всех быть осторожными на улице и соблюдать правила. По словам народного артиста России Михаила Турецкого, в эйфорию впадать не стоит, надо прислушаться к специалистам и соблюдать рекомендации.

Журналистка Тина Канделаки заявила, что борьба с эпидемией приносит свои плоды: «Мы добились наконец снижения количества заражённых». «От нас с вами зависит – перейдём ли мы в ближайшее время к третьему этапу снятия ограничений или вернёмся в квартиры и больничные палаты. Всё находится в наших с вами руках», – написала Тина в своём блоге.

Несмотря на то что дышать свежим воздухом можно только «по расписанию», всё же это лучше, чем ничего. Никто не хочет второй волны заражения, а тем более лежать в больнице с аппаратом ИВЛ. Если добросовестно отнестись к профилактическим мерам, бороться с пандемией будет проще.