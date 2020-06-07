Джабаров предполагает, что Скрипалей уже нет на свете

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7 июня 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Влдаимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя информацию о том, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию под другими именами, не исключил, что они могут быть мертвы.

Он предположил, что это грубо сделанная легенда, потому что Скрипалей "давно никому не показывают", а Сергея не видели с момента отравления. "Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает", - предположил сенатор. В лучшем случае, по его словам, они прячутся где-то в Великобритании.

Британское издание The Sunday Times написало о переезде бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией в Новую Зеландию. Для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. Виктория не верит сообщениям британской газеты Sunday Times.