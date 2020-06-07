The Sunday Times пишет о переезде Сергея Скрипаля с дочерью в Новую Зеландию

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7 июня 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Британское издание The Sunday Times написало о переезде бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией в Новую Зеландию. По сведениям издания со ссылкой на высокопоставленные источники, Скрипали переехали в Новую Зеландию после года проживания в конспиративной квартире британской разведки Ми-6.

По данным The Sunday Times, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы, якобы британские власти оказали Скрипалям поддержку в переезде.

По версии СМИ, Скрипали проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родственниками. Скрипаль, как рассказывала его племянница Виктория, год назад разговаривал по телефону со своей матерью.

Напомним, в марте 2018 года Сергея Скрипаля и приехавшую к нему в Великбританию из Москвы дочь Юлия нашли в тяжелом состоянии на скамейке в городе Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона.