Племянница прокомментировала сообщения о переезде Сергея Скрипаля с дочерью в Новую Зеландию

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7 июня 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Виктория Скрипаль, кадр видео

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. Виктория не верит сообщениям британской газеты Sunday Times о том, что Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией переехали в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6.

По словам Виктории, об их участии в программе защиты свидетелей и переезде давно шли разговоры, упоминались и Новая Зеландия, и США, и Австралия.

По мнению племянницы, дядя и двоюродная сестра находятся и сейчас в Портон-Даун (военный технопарк рядом с городом Солсбери ), так как британским властям содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии. Она считает, что у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно. Еще Виктория считает, что Скрипалям требуется медицинское наблюдение, которое им могут оказать только в Портон-Дауне.

По данным The Sunday Times, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы