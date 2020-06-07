Краснодарская полиция заинтересовалась видео, где девушка прыгала по крыше машины ДПС

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7 июня 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

полиция, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Полиция в Краснодаре проверяет видео, где девушка бегала по крыше машины экипажа ДПС. Сообщается, что несколько молодых людей бурно отпраздновали открытие веранд после снятия ряда ограничений по COVID-19 в городе.

Молодежь устроила гуляния, в ходе которых случился конфликт с полицейскими. В какой-то момент одна из девушек решила пробежаться по машине ДПС, и она с разбегу сделала это, заскочив на капот, а затем на крышу полицейской машины. Девушка задержана.

В Краснодарском крае режим карантина, введенный властями региона из-за кронавирусной инфекции COVID-19, продлен до 21 июня. «Красные пропуска и обязательный масочный режим» сохраняются. При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение о послаблении ряда ограничительных мер на Кубани. Открылись набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. Также с 6 июня заработали уличные летние террасы и веранды, летние кафе на открытом воздухе с отдельным входом.