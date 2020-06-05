В Краснодарском крае в субботу открываются парки и набережные

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5 июня 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Краснодар. Фото: сайт администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение о послаблении ряда ограничительных мер на Кубани.

На заседании регионального оперштаба глава региона отметил, что стабилизация эпидемиологической обстановки позволяет открыть набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах.

Еще одним поводом для открытия прогулочных зон стало скопление большого количества людей в центральной части города.

«Это реальность, которую мы не можем не замечать. Мы должны рассредоточить людей. Поэтому с 6 июня открываем парки, скверы и набережные», – заявил губернатор.

Также с 6 июня заработают уличные летние террасы и веранды, летние кафе на открытом воздухе с отдельным входом. При этом необходимо строгое соблюдение социальной дистанции и всех требований Роспотребнадзора.

Парки будут открыты исключительно для прогулок – аттракционы работу не возобновят. Что касается пляжей, то они будут открываться, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Несмотря на послабления, в Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня.