В Краснодарском крае карантин из-за COVID-19 продлили до 21 июня

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4 июня 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

г. Сочи, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Краснодарском крае режим карантина, введенный властями региона из-за кронавирусной инфекции COVID-19, продлен до 21 июня. «Красные пропуска и обязательный масочный режим» сохраняются. Въезд в Краснодарский край также ограничен.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении карантина и объяснил, что такое решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов.

«Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, мобильных отрядов самоконтроля на границах региона остаётся в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые и развлекательные центры», — подчеркнул глава региона.

Однако в Краснодарском крае предложено с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.

Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель.