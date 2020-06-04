В Краснодарском крае карантин из-за COVID-19 продлили до 21 июня

В Краснодарском крае режим карантина, введенный властями региона из-за кронавирусной инфекции COVID-19, продлен до 21 июня. «Красные пропуска и обязательный масочный режим» сохраняются. Въезд в Краснодарский край также ограничен.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении карантина и объяснил, что такое решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов.
«Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, мобильных отрядов самоконтроля на границах региона остаётся в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые и развлекательные центры», — подчеркнул глава региона.
Однако в Краснодарском крае предложено с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.
Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель.