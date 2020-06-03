Ростуризм сообщил, когда Краснодарский край и Крым откроют пляжи

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

пляж, фото: pexels.com

Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова оценила сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма. Лечебные пляжи в санаториях уже работают.

Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель. Правила работы пляжей по всей стране в условиях коронавирусной инфекции будут разработаны в течение этого же срока. В других регионах России решения об открытии пляжей будут приниматься, исходя из актуальной эпидемиологической ситуации.

Лысенкова сообщила, что пока остается открытым вопрос контроля. Вероятно, этим будут заниматься органы правопорядка.

Курортный сезон в Крыму: ответы на часто задаваемые вопросы