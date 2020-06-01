Курортный сезон в Крыму: ответы на часто задаваемые вопросы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

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Жители России часто обращаются в редакцию «Аргументов недели – Крым» с вопросами, касающимися предстоящего курортного сезона. Ответить на них мы попросили депутата Госсовета Крыма, члена комиссии по туризму, курортам и спорту Виктора Жиленко.

Будет ли нас ожидать обсерватор на 2 недели после прилета в Симферополь из Москвы?

На сегодняшний день действует правило, что в обсерватор не помещаются лишь жители Крыма (имеющие прописку) и гости, представившие документы на собственность на полуострове. Остальные, прилетевшие и приехавшие как в машинах, так и поездах, вынуждены провести двухнедельную изоляцию под присмотром медиков в специально оборудованных для этого санаториях. Кстати, рассматривается пребывание в обсерваторах за счет гостей, так что решившись на двухнедельное принудительное наблюдение, уточните это на официальных страницах правительства Крыма в социальных сетях. И предупреждаю, что нахождение в обсерваторе – это не «курорт»: выходить из комнаты нельзя, балконы заблокированы, можно лишь проветривать комнату и наслаждаться видом моря, если повезет получить временное жилье с выходящими на него окнами. Кстати, вопрос использования кондиционеров пока не решен – предварительно высказывалось мнение об их опасности во время эпидемии.

Сможем ли мы беспрепятственно посещать города и сёла Крыма. (Ялта, Алушта, Алупка)?

Пройдя двухнедельный карантин, вы сможете беспрепятственно перемещаться по полуострову. А вот с проживанием возникнет сложность – и отельеры, и санатории, и квартиросдатчики уведомлены об ответственности за предоставление жилья. Они рискуют получить административное наказание в виде приостановления деятельности до 90 дней. Теневой сектор рискован – вы заплатите деньги вперед, но в случае выявления нарушение вам их скорее всего не вернут, и вы в один момент останетесь без крыши над головой. Вдобавок, придется выслушать назидания от сотрудников полиции и, возможно, выступить в качестве понятых.

Будет ли разрешено приезжим туристам свободно посещать общественные пляжи, кафе, а также экскурсии, соблюдая масочный режим? И ещё: мы сможем снять гостиницу/или лучше квартиру?

С 15 июня в Крыму начинается так называемый внутренний туризм – когда туристическая отрасль сможет принимать лишь жителей полуострова (об открытии межрегионального посещения пока речь не идет). С 1 июня точкам общественного питания разрешено обслуживать гостей на открытых террасах. Масочный режим действует в полной мере – находится без средства индивидуальной защиты можно только на улице и только соблюдая социальную дистанцию. Исходя из вышесказанного, предреку некоторый дискомфорт, с которым вы скорее всего столкнетесь приехав в Крым в период режима противодействия распространению эпидемии. В социальных сетях есть публикации о благополучном размещении в Крыму гостей из Москвы и Питера, но все это рискованно и можно не только испортить по своей же инициативе свое мнение о курорте, но и нерационально потратить семейный бюджет.

И в любом случае следите за новостями из Крыма – возможно, и мы все этого ждем, что ситуация улучшится и сезон, пусть и не в полной привычной мере, но состоится.