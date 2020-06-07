Телеведущего Андрея Норкина, похоронившего жену и разместившего фото с похорон, поддерживают пользователи сети

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Норкина, фото из Вконтакте

Известному телеведущему Андрея Норкину, похоронившему жену Юлию Норкину, выражают соболезнования знакомые и абсолютно незнакомые люди. Соболезнования пишут в соцсети, где Норкин разместил фото с похорон супруги.

Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. У нее остались четверо детей, двое из которых у них с Андреем приемные, и двое внуков.

Юлия Норкина была коллегой мужа, журналистка вела программы на радио, принимала участие в ток-шоу на телевидении.

В субботу, 6 июня, после того, как женщину проводили в последний путь, Норкин выложил фото с кладбища и написал: "Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл - а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка". Он отметил, что Юля очень любила людей.

Фолловеры сразу начали писать соболезнования и пишут сегодня утром: "Искренние соболезнования! Очень жаль, когда уходят такие молодые и талантливые!", "Скорбим вместе с Вами. царствие небесное ей. до сих пор не верю. дай Бог Вам сил, Андрей.", "Как человек который смотрит вас постоянно....но к сожалению жены вашей не знал....но я глубоко соболезную вашей семье и потере...держитесь Андрей вы стойкий мужчина", "Скорбим вместе с вами, Андрей Владимирович... Горько и больно осознавать утрату хорошего и порядочного человека. Все слова утешения тщетны. Время не лечит. Но вы должны в память о Юлечке жить, воспитывать детей и помнить, помнить, помнить каждый миг, прожитый рядом с этой замечательной женщиной. Царствие небесное Юлии! Да упокоится душа ее там..". (Орфография и пунктуация авторов сохранены".