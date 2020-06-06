Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

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6 июня 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Норкин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет. Церемония состоялась на кладбище подмосковного Пушкино, на прощание пришло около ста человек.

Норкин попросил журналистов отказаться от фотографий и видеозаписей, но сам сделал несколько кадров на мобильный телефон, одно фото опубликовал в соцсети, подписав: "Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл - а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...".

"Господи, зачем, за что!!!!! Такая зажигалка , активная , неравнодушная!!! Это несправедливо!", "Андрей,держитесь...тяжело терять...соболезную. Очень очень жаль...", "Она была правдоруб, справедливая и умная женщина!!!! Светлая память", - пишут в комментариях.

Изначально сообщалось, что 52-летняя Юлия скончалась в результате инфаркта. Позже появилась информация о том, что она долгое время боролась с тяжелым заболеванием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) 6 Июн 2020 в 9:38 PDT